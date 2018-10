Papa Francesco sull’aborto: “E’ come affittare un sicario”. E su quello terapeutico: “Ogni bambino malato è un dono”

Nuova presa di posizione netta da parte di Papa Francesco circa l’aborto.

“Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?”: sono queste le parole del pontefice durante l’udienza generale.

Papa Bergoglio ha quindi proseguito: “Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?”. Aggiungendo poi un paragone quantomeno forte: “E’ come affittare un sicario”.

Le parole di Papa Francesco sull’aborto terapeutico

Nessuna apertura nemmeno sul fronte aborto terapeutico: “Ogni bambino malato è un dono”. “La violenza e il rifiuto della vita nascono in fondo dalla paura. L’accoglienza dell’altro, infatti, è una sfida all’individualismo”. “Pensiamo a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza”. “Un bimbo malato è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, colei che si presenta come un problema, in realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi crescere nell’amore”.

Parole che faranno sicuramente discutere su un tema caldo (ed estremamente personale) come quello dell’aborto.

