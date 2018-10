Paura a Striscia La Notizia: aggredita Stefania Petyx, portata in ospedale

L’aggressione contro l’inviata di Striscia

Sono immagini che non vorremmo mai vedere quelle diffuse da Striscia La Notizia. Il tg satirico in onda su Canale 5 ha anticipato l’istantanea di un’aggressione ai danni di una delle storiche inviate del programma, ovvero Stefania Petyx: nell’immagine la si vede letteralmente cadere dalle scale mentre un uomo cerca di aggredirla.

La foto è tratta dalle riprese che Striscia manderà in onda e che documentano l’aggressione subita da Stefania durante la registrazione di un servizio in un immobile di via Giuseppe Savagnone, a Palermo. L’edificio è infatti occupato abusivamente e la Petyx stava documentando le condizioni della struttura e chi vi abitasse quando alcuni abusivi si sono avventati contro di lei ma anche contro i cameraman e l’intera troupe. A farne le spese, dunque, anche microfoni e telecamere, distrutti dalla furia degli aggressori che non hanno risparmiato nulla e nessuno. E’ stato però salvato il nastro sul quale l’aggressione è stata documentata e nei prossimi giorni il servizio verrà mandato in onda.

Stefania Petyx in ospedale

Poco dopo il brutale attacco Stefania Petyx è stata portata in ospedale ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Lo spavento però è stato forte anche se ha voluto raccontare dal letto d’ospedale quanto successo: “Poco dopo essere entrati nella struttura siamo stati raggiunti da calci e pugni. Inoltre sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale. La rabbia degli abusivi si è anche riversata sulle telecamere e sui microfoni, finiti distrutti nell’attacco”.