Serie di gravi incidenti mortali in moto, l’Italia piange tre ragazzi

Incidente a Milano, scooter contro un camion

Tre diversi incidenti mortali in altrettante città italiane accomunati dal mezzo di trasporto coinvolto. L’Italia piange tre persone, decedute in tragici schianti avvenuti mentre si trovavano a bordo della loro due ruote: a Foggia la vittima è un 33enne, Felice Schittulli, morto in via San Severo nello scontro tra il suo scooter ed un’auto, una Ford Fiesta a bordo della quale viaggiavano conducente ed un passeggero. L’impatto è stato molto violento tanto che una delle due persone è svenuta, soccorsa poco dopo da un’ambulanza del 118 e portata in ospedale. Per il ragazzo invece non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso mentre i carabinieri insieme alla polizia locale hanno effettuato i necessari rilievi atti a ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro.

L’impatto è avvenuto all’angolo tra corso Lodi e viale Brenta. E nel secondo incidente che ha vista coinvolta una due ruote ha perso la vita un giovane di soli 27 anni che si trovava a bordo di uno scooter. Si è schiantato contro un camion, nella mattinata di Mercoledì e nell’impatto è caduto a terra perdendo la vita. Una scena che i testimoni hanno definito straziante: i soccorritori hanno constatato il decesso del motociclista, deceduto sul colpo a causa di un trauma cranico scomposto e non hanno potuto fare altro che coprire il cadavere con un telo.

Un altro incidente a Bergamo, morto un 37enne

La vittima del terzo incidente aveva 37 anni. Si chiamava Franco Speroni e si trova in sella ad una Vespa 125 insieme ad un’altra persona di 40 anni, ricoverata in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto a Bergamo: il mezzo è finito contro la torre che si trova tra via Suardi e via Frizzoni dopo che il 37enne ha perso il controllo del motociclo per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche, ma anche gli agenti della Questura di Bergamo e, per dirigere il traffico, gli uomini della locale. I rilievi dovranno fare chiarezza sulla dinamica del sinistro: Franco, conosciuto dagli amici come Tex, aveva molto amici ed un passato come chef in un ristorante della zona.