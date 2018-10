Un video pubblicato sul web ci mostra il momento esatto in cui una scimmia scende da un albero e viene attaccata da un pitone. Il rettile avrebbe avuto facilmente la meglio se un gruppo di ragazzini non fosse intervenuto.

Un video ha recentemente spopolato sul web poiché mostra il coraggio di alcuni bambini corsi in aiuto di una scimmietta finita in trappola. Nel filmato, infatti, vediamo l’esatto momento in cui una scimmietta scende da un albero e viene catturata nella morsa stritolante del pitone. Il pericoloso serpente avvinghia la sua preda cercando di fiaccarne la resistenza e impedirle di fuggire, la scimmia invece è terrorizzata ed urla nella speranza che qualcuno corra in suo aiuto.

Le urla strazianti della scimmietta sembrano indicare un inesorabile destino, l’immagine della ferocia del mondo animale come siamo abituati a vederla nei documentari. Questa volta alla natura viene cambiato il corso dall’intervento provvidenziale di due ragazzini.

Ragazzini salvano la vita ad una scimmietta liberandola dalla presa del pitone

Proprio nel momento in cui sembra che per la piccola scimmia sia giunto il momento di essere divorata, due ragazzini accorrono nei pressi dello stagno di corsa e con l’ausilio di un bastone fronteggiano il pitone. Uno dei due cerca di liberare l’animale dalla presa del cacciatore tirandola per uno degli arti superiori, mentre l’altro colpisce ripetutamente il pitone con il bastone. La strategia non funziona, così uno dei bambini afferra il pitone dalla testa e dopo averlo bloccato invita l’altro a liberare la scimmia, il bambino slega dalla presa la povera preda e la prende in braccio, quindi l’altro allontana il pitone e scappa.

