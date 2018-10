Web pazzo per Yanet Garcia (e i suoi vestitini): è la meteorologa più attraente del mondo? – FOTO

La bellissima Yanet Garcia, considerata la meteorologa più sexy del pianeta torna ad incantare il popolo del web con un vestitino attillato che lascia poco spazio all’immaginazione.

La bellissima Yanet Garcia, modella e meteorologa messicana divenuta famosa nel corso di questi mesi dopo aver ricevuto il titolo di ragazza meteo più sexy del pianeta, torna a far parlare di se per un abito aderente indossato durante l’ultima diretta televisiva che ha mandato in visibilio non solo i telespettatori ma anche gli oltre 7 milioni di follower di Instagram (le foto della diretta ed un mini video sono stato successivamente postati sul profilo).

Il vestitino sexy di Yanet Garcia manda in confusione il web

Qualche mese fa Yanet Garcia aveva generato l’attenzione dei social indirettamente, sul web infatti si era diffusa la notizia che il suo ex fidanzato l’aveva lasciata per potersi allenare a Call of Duty in vista dell’imminente torneo mondiale. Sulla notizia erano uscite notizie di gossip su tutti i siti e giornali del mondo (anche noi ne abbiamo parlato) che sottolineavano come il ragazzo si fosse lasciato sfuggire una delle donne più attraenti del pianeta per un motivo rivedibile.

In seguito alle continue critiche ricevute dal videogiocatore professionista (è bene comunque ricordare che il ragazzo video-gioca per professione), lo stesso ex fidanzato di Yanet aveva rettificato la notizia, spiegando che i motivi della separazione erano ben altri. Ciò nonostante Yanet è rimasta single e i mesi successivi l’hanno vista crescere in popolarità sui social (7,6 milioni di follower su Instagram) e decisamente impegnata in servizi fotografici in giro per il mondo, ma meno oggetto dell’attenzione dei media.

Recentemente Yanet ha inaugurato anche un canale Youtube (già mezzo milione gli iscritti) personale dove è possibile vedere i video dei back stage, parla di se e mostra delle estenuanti sedute di allenamento. Quindi è tornato il momento della diretta come meteorina ed ecco che quel vestito aderente di un giallo tenue che permette un vedo non vedo richiama l’attenzione del media su di lei, visto che quella del web non era mai stata distolta.

