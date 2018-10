Allerta meteo, dopo la Sardegna si teme per Sicilia e Lazio: l’allarme della Protezione Civile

Allerta meteo arancione in Sicilia e in Lazio per domani, venerdì 12 ottobre 2018. Il maltempo torna a fare paura dopo le tragedie di Calabria e Sardegna

Il maltempo ha messo in ginocchio diverse regioni italiane negli ultimi giorni e ha mietuto giovani vittime in Calabria ed in Sardegna, dove è anche crollato un ponte. Adesso si teme che il cattivo tempo possa tornare a far paura e a far male. L’allarme, lanciato dalla Protezione Civile, riguarda soprattutto la Sicilia ed il Lazio. La Sicilia era già stata colpita da violenti nubifragi proprio la scorsa settimana.

Allerta meteo arancione in Sicilia e Lazio, a Catania scuole chiuse per ordinanza del sindaco

Allerta meteo arancione per domani 12 ottobre 2018 in alcune zone d’Italia. La prima regione ad essere a rischio è ancora la Sicilia, già colpita da violenti nubifragi. Sono ancora sotto gli occhi di tutti le testimonianze che sono arrivate a mezzo social da Catania, grazie a video che hanno immortalato i fiumi di acqua che hanno invaso il centro storico del capoluogo etneo. Proprio per Catania è arrivata l’ordinanza del sindaco: Salvo Pogliese ha stabilito che le scuole, domani, resteranno chiuse.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale parla chiaro: la regione più a rischio è la Sicilia, con una previsione di un volume di precipitazioni che da moderato potrebbe diventare elevato. Seguono poi Toscana meridionale, Lazio, Sardegna orientale e meridionale, Campania settentrionale e Calabria centro-meridionale. In queste regioni ci potranno essere precipitazioni, valutate come deboli e moderate, e venti localmente forti (Lazio, Toscana e Campania).

Altre precipitazioni, più isolate o a carattere di rovescio, potrebbero verificarsi in Umbria, e nelle zone precedentemente non nominate di Calabria e Campania. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il Mar Ligure ed il Mar Tirreno settentrionale. La situazione di tutte le regioni qui nominate, ad accezion fatta per Sicilia ed il litorale centro-settentrionale laziale, è valutata come allerta meteo gialla.

Maria Mento

