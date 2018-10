Belen Rodriguez senza reggiseno su Instagram: i social impazziscono ancora una volta

Belen Rodriguez posa senza reggiseno su Instagram: la foto diventa virale e i social impazziscono ancora una volta per la showgirl argentina.

Belen Rodriguez ci riesce ancora una volta! La bella showgirl argentina ha la capacità di calamitare l’attenzione dei social come poche altre colleghe nel mondo e a distanza di qualche settimana dopo l’ultima volta riesce nuovamente a far diventare uno scatto semplice, una questione virale. A dire il vero la soubrette non ha bisogno di chissà quale trovata per riuscire nell’intento, le basta infatti mettere in mostra il suo corpo affinché una foto venga condivisa e commentata su tutti i social, ma è anche giusto dire che oltre a quanto offerto da madre natura, Belen aggiunge un discreto occhio artistico per le foto, siano esse di nudo o di vedo non vedo come l’ultima che ha mandato in tilt i follower.

Belen Rodriguez posa senza reggiseno su Instagram e fa impazzire i social

La foto in questione mostra la sensuale Belen mentre si trova nel suo camerino di fronte allo specchio. La soubrette indossa una gonna aderente che evidenzia la linea sinuosa dei suoi fianchi mentre la parte superiore del corpo è completamente libera da indumenti, a coprire il seno ci pensa sapientemente il suo braccio. L’effetto bianco e nero dato allo scatto regala una sensazione di nitidezza alla foto che Belen Rodriguez ha intitolato: “El tango de mi vida”.

Tanto è bastato a scatenare una selva di commenti alla foto con fan, in visibilio di fronte a cotanta bellezza, che si complimentano con lei per la foto e per l’aspetto fisico. Inevitabile a quel punto l’inizio delle condivisioni a catena (su Instagram, ma anche sugli altri social) che hanno con effetto domino fatto rimbalzare il nuovo traguardo di Belen sugli altri media.

