Giovedì 11 ottobre 2018: stasera in Tv Non dirlo al mio capo 2, Pechino Express, Era mio padre e Big Show

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 11 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca.

Stasera in TV, giovedì 11 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Non dirlo al mio capo 2

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Era mio padre

23:15 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:34 – Mia moglie torna a scuola

Canale 5

20:40 – Calcio – UEFA Nations League – Polonia Vs Portogallo

23:10 – L’intervista Mediaset

Italia 1

21:27 – Big Show

00:15 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Mia moglie per finta

23:45 – Amici, amanti e…

Cielo

21:15 – Kung Fu Jungle

23:15 – Interno berlinese

Iris

21:00 – Coraggio fatti ammazzare

23:18 – Ispettore Callaghan: il caso Scorpio e’ tuo

Stasera in TV, giovedì 11 ottobre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Era mio padre (Rai 3): Storia di un assassino con famiglia. La sua vita famigliare procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo.