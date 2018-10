“Kit gay” nelle scuole e biberon a forma di pene: le bufale potrebbero far vincere Bolsonaro

La fake news, in terra tricolore, hanno portato all’avvelenamento del clima politico del Paese, quando non alla vittoria delle due forze politiche attualmente al Governo (ricordiamo l’importante ruolo della piattaforma Tzetze – che sdoganò il click baiting se non proprio le fake news – nella propaganda grillina).

La fake news, negli Stati Uniti, hanno aiutato Donald Trump ad avere la meglio su Hillary Cliton (a dirlo, uno studio dell’Università dell’Ohio).

In terra brasiliana, le fake news pare stiano avendo un importante ruolo nelle elezioni presidenziali, che vedono Bolsonaro – di cui già parlammo all’indomani dell’accoltellamento ai margini di un comizio elettorale – al ballottaggio contro Haddad (dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno).

Fake news per screditare Haddad

Fake news a carattere sessuale per screditare l’avversario:

secondo una di queste bufale, rilanciate da Bolsonaro ma poi smentite da alcuni solerti youtuber, nel caso di vittoria di Fernando Haddad nelle scuole sarebbe stato distribuito un “kit gay” (testuali parole), che ai bambini di 6 anni si sarebbe insegnato il sesso e che li si sarebbe costretti a cambiare sesso. Il lancio della campagna sarebbe quindi stato realizzato durante il nono seminario LGBT infantile. Un seminario inesiste, che viceversa mistifica il progetto “scuola senza omofobia”, pensato per lottare le discriminazioni subite dai piccoli che preferiscono giocare con le bambole e con gli elettrodomestici per bambini (come fossero comportamenti devianti…).

Sulla scorta del “kit gay”, la seconda bufala ha fatto il giro del paese in 2 giorni, con oltre 3 milioni di view a fine settembre: in un breve video diramato sui social, il partito dei lavoratori veniva accusato di voler sitribuire nelle scuole elementari e dell’infanzia biberon con il ciuccio a forma di pene. Un video che, nonostante la sua vaghezza, è divenuto virale ed ha costratto Haddad a smentire: “Il PT, e il candiato Fernando Haddad, non distribuiranno biberon erotici con il ciuccio a forma di pene”.

Per questo motivo, in vista del ballottaggio, Haddad ha chiesto ufficialmente a Bolsonaro di stringere un patto per rifiutare l’uso delle fake news nei prossimi giorni (le due che abbiamo citato sono solo una parte delle tante che sono circolate in campagna elettorale). Bolsonaro, dal canto suo, ha rifituato l’accordo.

E se gli attori politici decidono di non adottare il fair play, adesso che è internet è così diffuso diviene necessario educare la cittadinanza al mezzo, per far capire che non tutto ciò che circola online è verità. Anzi…

