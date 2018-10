Michelle Hunziker racconta il suo Dramma: “L’acido in faccia a mia figlia Aurora”

La bellissima Michelle Hunziker , dopo l’emozionante esperienza sanremese, ha voluto raccontare a tutti l’episodio terbile del quale è stata vittima insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. La ex del cantante romano, è stata ospite del Maurizio Costanzo Show. E’ riuscita con grande difficoltà a ripercorrere i momenti molto dolorosi: “Sì, adesso posso raccontarlo perché è passato un po’ di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa. A marzo – ha detto – un anno fa, è arrivata un’email con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data, avrebbe acidificato Aurora…”. Costanzo sbigottito ha chiesto: “Buttato l’acido addosso?”. “Esatto – ha risposto la Hunziker – l’acido in faccia… loro volevano che pagassi in bitcoin… ho vissuto un dramma”.