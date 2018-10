La triste storia di Nonno Mariano malato di cancro, sfrattato a 91 anni

Sta circolando sui social la storia, triste e piena di sofferenza, di Nonno Mariano, un anziano di Palermo sfrattato di casa a 91 anni.

Malato terminale di cancro, l’uomo è stato cacciato dalla sua abitazione per volere di alcuni parenti, dopo una disputa. L’uomo ha vissuto per 40 anni in quella casa, e ora, malato, vorrebbe anche morirci.

Tuttavia il 91enne si è visto pignorare l’appartamento a causa dei debiti, e la casa è stata acquistata dalla nipote che l’ha fatto sfrattare.

Una vera e propria battaglia legale che l’uomo ha ingaggiato contro la nipote Isabella ed il marito Pino. A causa di vecchi rancori per un’eredità, la coppia ha comprato la casa di Mariano, che gli era stata pignorata a causa di debiti. I due nel corso dei mesi a venire hanno minacciato l’anziano di gettarlo fuori casa e l’hanno insultato e deriso.

Sfrattato di casa a 91 anni, malato di cancro

Alla fine l’hanno avuta vinta loro, a nulla sono servite le proposte di Nonno Mariano, che era anche disposto a pagare un affitto di 400 euro al mese pur di restare nella sua amata casa.

Il caso di Nonno Mariano è finito a Le Iene, dove anche lo staff si è affezionato a quest’uomo anziano, malato e solo, che lotta assieme alle sue due figlie ma che comunque è stato sfrattato di casa. L’uomo si trova in condizione troppo precarie per poter stare in una casa di riposo.

Ciò nonostante la polizia e l’amministratrice di sostegno hanno sfrattato l’uomo che è stato portato in una residenza per anziani, e da lì in ospedale (a causa proprio della scarsa assistenza fornitagli). Ora Mariano sta meglio, fisicamente, ma psicologicamente è distrutto. Da solo, con le sue figlie (e grazie al servizio de Le Iene, anche con tanti italiani) lotta contro un’ingiustizia. Una guerra in famiglia che si è giocata sulla pelle di un uomo morente di 91 anni, che chiedeva solo di andarsene con dignità, nella sua casa.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews