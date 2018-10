Scomparsi nel nulla da mesi, 123 bambini trovati dalla polizia lo stesso giorno: ecco cosa gli era successo 

Erano scomparsi nel nulla da mesi

Erano spariti, volatilizzati, come fantasmi nella notte. Da mese nessuno aveva più notizie di questi 123 bambini che erano svaniti letteralmente nel nulla fra le strade di Detroit. Ma poi la polizia li ha ritrovati tutti, nello stesso giorno, e vivi.

Nella città statunitense da tempo proseguivano le indagini per scoprire che fine avessero fatto i 123 bimbi scomparsi. Avevano diverse età, e si temeva che fossero stati destinati al traffico sessuale.

L’obiettivo dell’operazione della polizia era quello di di localizzare più del doppio dei ragazzini scomparsi.

Ora si cercano altri ragazzini scomparsi

Nessuno ha subito violenze, ma tre dei ragazzini erano stati destinati al mercato del sesso, uno era denutrito e non mangiava da tre giorni, e tutti erano psicologicamente molto provati.

Gli interrogatori proseguono anche per cercare di localizzare altri ragazzini scomparsi, due in Texas ed uno in Minnesota.

L’operazione è stata resa nota solamente in questi giorni, quando è conclusa, per evitare di comprometterla: ma il blitz delle autorità per rinvenire tutti questi bambini scomparsi è avvenuto invece lo scorso 26 settembre. L’operazione per ritrovare i ragazzi è stata denominata MISafeKid.

Ora la polizia è alla ricerca anche degli altri ragazzi spariti nel nulla, facili prede di persone senza scrupoli che li destinano al mercato del sesso.

