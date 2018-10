Caso Yara, oggi l’ultima parola della Corte di Cassazione. Bossetti: “Sono innocente”

Caso Yara, oggi la sentenza della Cassazione

Grande attesa per la sentenza della Cassazione sul caso Yara Gambirasio. Massimo Bossetti, il muratore bergamasco condannato all’ergastolo in appello per l’omicidio della ragazzina, ha fatto ricorso per Cassazione. Da tempo Bossetti ha chiesto una nuova perizia del Dna; si è sempre proclamato innocente e continua a farlo anche adesso.

“In questo processo è mancato il contraddittorio: la difesa non è stata ascoltata e Bossetti non ha potuto difendersi, perché non è mai stata disposta la perizia sul Dna” ha comunicato il suo avvocato Claudio Salvagni. Lanel campione esaminato, che normalmente sarebbe sempre associato a quello nucleare.

In primo grado e in appello, i giudici hanno ritenuto che quella traccia di Dna fosse la prova schiacciante contro Bossetti. Ora la Cassazione dovrà valutare, nell’analisi di legittimità, i 23 motivi (20 principali più tre aggiuntivi) contenuti nel ricorso di oltre 600 pagine degli avvocati di Bossetti. La prima sezione della Suprema Corte dovrà decidere sulla sorte di Bossetti.

Bossetti si dichiara innocente

Yara Gambirasio, 13enne di Brembate di Sopra (Bergamo) scompare il 26 novembre del 2010 e viene trovata morta il 26 febbraio 2011 a Chignolo d’Isola. La ragazzina è stata uccisa, ferita e lasciata morire al freddo in quel campo. Bossetti viene arrestato quattro anni più tardi.

A suo carico, le prove del suo furgone, visto vicino alla palestra dove la vittima si allenava; le fibre trovate sul cadavere, compatibili alla carrozzeria del furgone; la traccia biologica trovata su slip e leggins di Yara e attribuita a Bossetti. Ma anche le sferette metalliche presenti sul corpo di Yara che rimandano all’ambiente dell’edilizia. Bossetti ha sempre dichiarato di essere innocente e vittima di errori giudiziari.

