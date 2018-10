Un video pubblicato su Youtube mostra un uomo che si fa curare dall’otorino per un fastidio all’orecchio, la causa è disgustosa

Sicuramente vi sarà capitato di provare una fastidiosa sensazione all’orecchio che vi portava non solo a sentire male ma anche a provare disagio nelle relazioni con gli altri. In queste condizioni l’unica cosa saggia da fare è recarsi da un otorino e fare rimuovere quello che nel 99% dei casi è un semplice tappo di cerume. Potrebbe capitare però che dentro al vostro apparato uditivo si nasconda qualcosa di differente da un semplice accumulo di secrezione ed è quanto è capitato ad un uomo arabo.

Otorino trova un centopiedi nell’orecchio di un uomo

Torniamo dunque al motivo della pubblicazione del video sul “Tubo“. Come ormai d’abitudine in alcuni Paesi alcuni degli interventi di routine vengono filmati con il consenso del paziente (probabilmente a scopo didattico), questa ripresa comincia dalla parte finale dell’intervento, l’uomo è sdraiato con la parte destra della faccia poggiata sul lettino e l’altra rivolta in alto per permettere al medico di introdurre con la pompa dell’acqua che sciolga l’accumulo di secrezione (almeno così si pensa).

Quando il medico spruzza l’acqua all’interno dell’orecchio dell’uomo però non si scioglie la secrezione, bensì esce qualcosa di colore nero che si muove: a fine video scopriamo che si tratta di un lungo centopiedi di circa un centimetro. L’eccezionale (e disgustoso) intervento medico registrato nel video ha permesso al post di raggiungere l’eccezionale quota di 50.000 visualizzazioni nel giro di poche ore e nei commenti gli utenti esprimono solidarietà con il malcapitato scrivendo: “Povero ragazzo” o “Fo***a spaventosa M***a”.

