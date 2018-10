Il virus misterioso che paralizza i bambini: “Già 5 casi, non sappiamo cosa sia”

Virus misterioso paralizza i bambini negli USA

Un virus misterioso sta provocando la paralisi dei bambini negli Stati Uniti, colpendo diverse città. Il virus agisce in modo misterioso, i medici non sanno bene come fronteggiarlo ma stanno cercando le cause.

Creata una equipe per trovare la malattia

Questacolpisce i bambini che hanno meno di 6 anni: i casi appurati, negli USA, sono già cinque. Il, specialmente nei bambini piccoli. I sintomi sembrano essere simili a quelli della poliomielite, con debolezza, stanchezza, difficoltà a respirare, e poi quando vengono ricoverati i bimbi mostrano i sintomi della paralisi agli arti.

Si sa ancora poco di questa malattia, se non che sembra che colpisca il sistema nervoso. La sindrome ricorda la AFM, mielite flaccida acuta, un morbo che attacca il midollo spinale e che causa la debolezza di braccia, gambe, la perdita dei riflessi muscolari. Si sa ancora molto poco su questa malattia.

Le autorità sanitarie sono al lavoro, hanno creato un team per cercare urgentemente di capire di che tipo di malattia possa trattarsi. I pazienti mostrano sistematicamente difficoltà respiratorie circa una settimana prima di ammalarsi.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con gli operatori sanitari e agenzie di salute pubblica” ha comunicato dott.ssa Scott Lindquist, esperta epidemiologa di malattie infettive presso il Dipartimento della Sanità di Washington.

