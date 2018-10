Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata a vita dal fidanzato pedofilo dopo che ha minacciato di denunciarlo

La storia d’amore tra Coral Hanson (23 anni) e Lewis Monsley (20 anni) sembrava stesse andando a gonfie vele. I due ragazzi erano cresciuti frequentando gli stessi istituti scolastici e gli stessi gruppi di amici, ma erano arrivati a frequentarsi solo nel 2016, quando hanno cominciato a parlare su Facebook. Per due anni tutto era andato alla perfezione, ma un giorno Coral viene contattata da una 15enne che le dice che il suo fidanzato cerca di convincerla ad avere un rapporto sessuale.

Inizialmente la giovane non crede alle parole dell’adolescente e le chiede di mandarle degli screenshot dei messaggi che le ha mandato per avere una prova di quanto sta dicendo. Quando la ragazza le manda i messaggi, Coral entra in crisi, chiama il fidanzato e comincia ad urlargli contro, gli dice che lo vuole lasciare. I due continuano la lite dal vivo e lei, dopo aver fatto partire una registrazione sul telefono, dice di volerlo denunciare alla polizia per quello che ha fatto. Lewis perde la testa le urla: “Mi hai rovinato la vita” quindi la colpisce con un pugno in faccia che la lascia priva di sensi e scappa dalla finestra.

Coral denuncia il fidanzato che una volta arrestato ammette le sue colpe

Rinvenuta dopo il colpo ricevuto Coral, ancora scossa, si scatta una foto per mostrare i segni dell’aggressione poi chiama la polizia e consegna foto, screenshot e registrazione per provare la denuncia a carico dell’ex fidanzato. Lewis viene arrestato poco dopo e quanto viene portato in centrale ammette sia di aver aggredito Coral che di aver tentato di circuire l’adolescente.

Intervistata dai media locali, Coral ha raccontato quanto successo dicendosi ancora incapace di credere a quanto successo: “Non posso ancora credere che mentre si vedeva con me stesse cercando di convincere una quindicenne a fare sesso. Ma quando lei mi ha mandato gli screenshot dei messaggi che Lewis le aveva mandato mi sono sentita male”.

