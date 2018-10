Falso allunaggio di Armostrong? un video lo dimostrerebbe

Loè un falso architettato in studio? Alle già numerose teorie che proverebbero ilse ne aggiunge un’altra, comprovata questa volta da un video, secondo la quale l’intero sbarco non sarebbe altro che una messinscena creata ad arte in uno studio televisivo.

Nel filmato recentemente condiviso in rete vengono infatti inquadrati alcuni uomini che apparterrebbero ad una troupe cinematografica e che starebbero organizzando le riprese dell’allunaggio dell’equipaggio di Neil Armostrong, approdato sulla Luna nel 1969. La clip, che si sottolinea provienire dal dipartimento di montaggio del film di una società di produzione cinematografica del Texas, è stata divulgata nel giorno in cui il film Hollywood Firs Man, che racconta la vita di Armostrong, è arrivato sul grande schermo: un video esplosivo, almeno secondo i complottisti, nel quale si sente il direttore del set gridare ‘pronto e azione’, dando il via alla scena nella quale un astronauta pianta la bandiera degli Stati Uniti sul suolo lunare, in realtà ricostruito in studio. Un’altra scena mostra la troupe cinematografica attorno a quella che sembra essere la navetta Apollo 11.

Un set per lo sbarco sulla Luna?

E quando Armostrong, Buzz Aldrin e Michael Collins si dirigono verso la nave spaziale, una voce alle spalle della telecamera grida ‘pronto’ e ‘azione’. Secondo l’utente che ha pubblicato il video su Youtube, il filmato è stato scoperto nel 2017 in una scatola di scarpe e ci è voluto un anno prima che venisse convertito nel formato digitale. Va a richiamare altri filmati diffusi dal Daily Star Online in passato nei quali venivano segnalati presunti e misteriosi riflessi sulle visiere degli astronauti che mostravano l’inspiegabile presenza di persone nelle vicinanze. Il mistero sull’allunaggio è ancora aperto?