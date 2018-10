Si ferma per chiedere indicazioni, gli sparano perchè è nero. Salvo per miracolo

I filmati di una telecamera di sicurezza domestica, pubblicati dai media locali, mostrano un uomo che spara a uno studente di pelle nera. Il giovane, completamente disarmato, si era recato in quella casa per chiedere delle semplici indicazioni.

A una giuria di Detroit è stato mostrato il filmato dove si vede il 53enne Jeffrey Zeigler, del Rochester Hills Michigan, che spara al 14enne Brennan Walker. Il fatto è accaduto lo scorso 12 aprile.

Il video scioccante mostra il giovane mentre si avvicina alla casa, quando ad un certo punto il proprietario dell’abitazione, senza camicia, esce fuori, prende la mira e spara all’adolescente.

Fortunatamente il 14enne non è rimasto ferito. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Oakland ha arrestato il 53enne con l’accusa di aggressione con l’intento di uccidere e possesso di un’arma da fuoco, come riportato anche dall’emittente NBC News.

Il ragazzo aveva perso un autobus

La moglie del padrone di casa ha chiamato la polizia per riferire “che un maschio nero stava cercando di entrare in casa e suo marito lo stava inseguendo nel cortile”, secondo il riassunto dello sceriffo.

Parlando alla NBC dell’incidente, il ragazzo ha detto di aver perso un autobus per andare a scuola e di non riuscire a capire dove si trovasse. Per questo ha bussato alla porta dei coniugi per chiedere indicazioni.

