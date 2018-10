Va al pronto soccorso per un malessere. Mentre è alla guida muore per un infarto

Malore fatale mentre va al pronto soccorso

Si stava recando al pronto soccorso perchè aveva cominciato ad accusare i primi segnali di malessere. Ma al plesso ospedaliero non è mai giunto.

Un uomo di 67 anni è deceduto questa notte, intorno all’una, dopo essere finito fuori strada mentre si trovava alla guida della sua vettura. Come detto, l’anziano si stava dirigendo presso il pronto soccorso di San Pietro in Casale, comune in provincia di Bologna, perchè colpito da malore.

Mentre procedeva lungo via Massumatico, il 67enne si è accasciato sul volante e ha perso il controllo della vettura. Stando a quanto riferito dai media locali, sembra che l’uomo si trovasse a soli due chilometri da casa: aveva quindi percorso poca strada.

Insieme a lui anche la moglie

Insieme a lui c’era anche la moglie, che lo stava accompagnando. Sembra che la signora non abbia riportato ferite importanti. L’auto, uscendo di strada, non ha provocato danni a strutture o altri veicoli.

I sanitari del 118, giunti subito sul luogo dell’incidente, hanno tentato di tutto per salvare la vita al 67enne. Ma non c’è stato nulla da fare: l’anziano è deceduto in seguito al malore, molto probabilmente un infarto. Sul posto, oltre al personale medico, sono giunti anche i carabinieri di San Giorgio di Piano.

