Venerdì 12 ottobre 2018: stasera in Tv Tale e quale Show, Criminal Minds, Solo e Insieme per forza  

Anche oggi, venerdì 12 ottobre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Su Canale 5 va in onda la seconda stagione di Solo. La missione non e’ ancora finita per l’agente Solo, infiltrato nella famiglia di ‘ndrangheta dei Corona. Agata, figlia del boss Antonio, e’ stata rapita e Marco deve prolungare la copertura contro il diretto ordine dei superiori per riuscire a liberarla. Ma quello che ancora nessuno sa – ne’ Marco, ne’ la polizia e’ che Bruno Corona, l’unico a conoscere la vera identita’ di Marco, e’ ancora vivo… Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 12 ottobre.

Stasera in TV, venerdì 12 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – Criminal Minds 13

00:10 – Non essere cattivo

Rai 3

21:15 – Il principe abusivo

23:05 – Il Prezzo

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Grand tour d’italia – Sulle orme delle eccellenze

Canale 5

21:24 – Solo – Stagione 2

23:30 – Matrix

Italia 1

21:25 – Insieme per forza

23:50 – Io vi dichiaro marito e marito

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018 Bootcamp

23:45 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Assassins

23:52 – Romanzo criminale

Cielo

21:15 – Desideria – La vita interiore

23:15 – Sex Researchers

Stasera in TV, venerdì 12 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il principe abusivo (Rai 3): Antonio, uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarita’, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilita’ per stare a corte e’ quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio…