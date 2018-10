Auto finisce fuori strada e si schianta contro un cancello: morti due giovani

Incidente stradale, gravemente feriti altri due ragazzi

Unoche ha spezzato la vita di due persone. E’ accaduto nelle prime ore del 13 ottobre quando un’auto è andata a schiantarsi contro il muro perimetrale di un’azienda dopo essere uscita di strada; l’incidente è avvenuto nella, sulla statale 231 nel tratto che collega i comuni di Modugno e Bitonto e a farne le spese sono stati due ragazzi, deceduti a causa della violenza dell’impatto mentre altre due persone che si trovavano a bordo del veicolo, sono ricoverati in ospedale in

Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare: il mezzo, una Lancia Ypsilon con quattro giovani di età compresa tra 20 e 25 anni e tutti residenti a Bitonto, è improvvisamente finita fuori strada. Il conducente non è riuscito a controllare il veicolo che si è così schiantato contro il cancello ed in parte anche contro il muro di recinzione della ditta; lo stesso conducente, di soli 20 anni, è morto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco insieme ad uno dei passeggeri.

Le cause dell’incidente

Soccorsi invece gli altri due giovani, trasportati d’urgenza al Policlinico; seppur in gravi condizioni non sarebbero in pericolo di vita. Il traffico ne ha risentito, con i carabinieri della compagnia di Modugno impegnati ad effettuare i necessari rilievi; sul posto sono arrivati, pochi minuti dopo l’incidente, anche i vigili del fuoco.