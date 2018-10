Chi è Giovanni Vernia? La nuova avventura del comico a Tale e Quale Show (tra Luca Carboni e Marco Mengoni)

Giovanni Vernia è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotta ancora una volta da Carlo Conti su Rai 1.

L’attore, conduttore radiofonico e produttore deve la sua fama soprattutto a Zelig, le sue comiche imitazioni hanno conquistato la maggior parte del pubblico.

Il noto comico è nato a Genova nel 1973, ha una laurea in Ingegneria elettronica. Dopo gli studi si è trasferito a Milano per trovare lavoro, ben presto si è reso conto che la sua passione era quella di far ridere la gente.

Dopo Zelig Giovanni Cernia ha interpretato alcuni ruoli in diversi film, ed oggi sta vivendo una nuova avventura a Tale e Quale Show.

Cernia nella prima puntata ha imitato Luca Carboni in Una grande festa. Nella seconda puntata si è aggiudicato il quarto posto imitando Jovanotti in Una ragazza magica.

Giovanni Cernia nella terza puntata di Tale e Quale Show si è qualificato terzo, con 45 punti, interpretando Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me. Si è aggiudicato il terzo posto anche nella quarta puntata, imitando alla perfezione Mick Jagger in Satisfaction.

Nella quinta puntata andata in onda ieri, Giovanni Cernia ha scelto di imitare Marco Mengoni conquistando il quinto posto della classifica.

Sara Fonte

