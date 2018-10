Incredibile Christian Bale: per la terza volta il suo cambio di peso è clamoroso

Christian Bale, l’attore britannico de “Batman Begins” e “L’uomo senza sonno”, ha stupito ancora il suo pubblico prendendo peso per girare il suo ultimo film

Christian Bale, e forse lo si può dire proprio con cognizione di causa, è l’attore- per certi versi- più versatile del panorama hollywoodiano. L’attore britannico è famoso per le suoi straordinarie, e quanto mai repentini, oscillazioni di peso che lo aiutano a calarsi meglio nei panni del personaggio che deve interpretare. Tornato in gran forma dopo due pellicole che lo hanno molto impegnato da questo punto di vista, dal 2004 in poi, Bale ha di nuovo messo alla prova il suo corpo per girare il suo ultimo film.

Christian Bale, l’attore si trasforma ancora sul set di “Vice”

Correva l’anno 2004 quando, per la prima volta, Christian Bale venne chiamato ad interpretare il ruolo di un personaggio insonne nel film “L’uomo senza sonno”. Per meglio adattarsi a quella parte, l’attore si sottopose ad un rigido regime alimentare che gli permise di perdere ben 30 kg. Questo per meglio adattarsi (e avvicinarsi) alle sofferenze fisiche che- nella realtà- una persona così provata arriva a sperimentare sul proprio organismo.

Poco meno di un anno dopo, nel 2005, Christian Bale si dovette impegnare per recuperare il suo aspetto di giovane uomo muscoloso. L’impresa era dura: si trattava di girare “Batman begins”, pellicola per la quale l’attore si trovò a dover recuperare in brevissimo tempo (circa 6 mesi) 26 kg dei 30 persi in precedenza.

Un altro straordinario cambiamento di Christian Bale è freschissimo e fa proprio riferimento all’anno 2018. Bale interpreterà il ruolo di Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti sotto George Bush, nel film “Vice”. Per meglio somigliare a Cheney a Bale è stato richiesto di mettere su 14 kg. Il film, per la regia di Adam McKay, uscirà negli States il 25 dicembre del 2018.

Maria Mento

