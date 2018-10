Nadia Toffa, la rivelazione shock: “A marzo il cancro è tornato. Sto combattendo”

Nadia Toffa: “Il cancro è tornato”

“A marzo il cancro è tornato”. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. E’ quanto rivelato da Nadia Toffa nello studio di Verissimo, il celebre programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin.

Come noto, la conduttrice delle “Iene” è rimasta per lungo tempo lontana dagli schermi perchè costretta a curarsi in seguito alla scoperta di un tumore. Malattia che ha dato il suo primo forte segnale nel novembre del 2017, quando Nadia Toffa è stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste.

Dopo le prime terapie, sembrava che la conduttrice bresciana avesse risolto il suo problema. Invece un nuovo esame effettuato a marzo ha rivelato un altro scenario.

“E’ una battaglia che combatterò fino alla fine”

“Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia – ha raccontato la Toffa – Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”.

Nonostante la malattia, Nadia Toffa si mostra come sempre molto grintosa e determinata. “All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perchè non a me’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”.

