Novembre s’avvicina: come sarà il mese delle piogge? Ancora “disparità” tra Nord e Sud

Stiamo entrando nel vivo del quarto ed ultimo trimestre del 2018. Come sarà novembre, il mese che ci proietterà verso l’inverno?

Novembre, il mese del vino, delle caldarroste e dell’autunno più pieno, è anche uno dei mesi più piovosi dell’anno. Scopriamo insieme cos’hanno in servo le previsioni meteo per questo mese che, a quanto pare, mostrerà instabilità ed anomalie proprio come l’appena trascorso periodo estivo.

Novembre, più piogge al Sud e meno al Nord. Temperature nella media

Il novembre che verrà sarà molto simile, a livello climatico, all’ottobre che è quasi giunto alla metà del suo corso. Ancora piogge su molte regioni italiane, ed ancora le più vessate saranno le terre del Sud Italia, con un volume di precipitazioni che sarà superiore a quelle previste per le regioni del Nord.

Le temperature non conosceranno picchi di elevata diversità da una regione all’altra del Mediterraneo, fatta eccezione alcune zone dell’Atlantico settentrionale. Le temperature, in Italia, saranno in linea con la media o poco al di sopra. La situazione potrebbe “peggiorare” verso la fine del mese; periodo che gli esperti hanno definito come un “possibile anticipo dell’inverno”: è probabile che a quote medio-basse il clima si faccia più rigido portando a delle nevicate.

Maria Mento

