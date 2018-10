Pitone precipita dal soffitto durante la riunione in banca. Terrore tra i presenti

Riunione in banca, arriva un pitone: è panico

Una riunione in banca è diventata ad alta tensione dopo che un pitone è precipitato dal soffitto, terrorizzando i presenti.

Le immagini mostrano i dipendenti della banca riuniti per un briefing mattutino. Improvvisamente, un enorme pitone precipita dal soffitto e atterra tra una donna e un uomo.

L’animale ha terrorizzato tutti i presenti, che hanno cercato di mettersi in salvo fuggendo via dalla stanza. Nel video si vede il pitone che comincia a strisciare in direzione dei dipendenti, prima di nascondersi sotto i mobili.

Alla fine, i soccorritori della fauna selvatica, intervenuti per portare via il pitone birmano dalla banca, sono riusciti a catturare l’animale e a renderlo inoffensivo. Il tutto è accaduto in una filiale della Industrial and Commercial Bank of China a Nanning, nella regione di Guangxi Zhuang, in Cina.

Era già accaduto un anno fa nella stessa banca

La spaventosa creatura era lunga circa 1 metro e pesava 7 chili e mezzo. Si prevede che il pitone verrà messo di nuovo in libertà nonostante quanto accaduto all’interno della banca.

Come se non bastasse, gli operatori della fauna selvatica intervenuti per neutralizzare il pitone hanno affermato di aver dovuto effettuare la medesima operazione all’interno della stessa banca appena un anno fa.

