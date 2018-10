Sabato 13 ottobre: stasera in Tv Tu si que vales, UEFA-Olanda Vs Germania, Angel Eyes e Il debito

Anche oggi, sabato 13 ottobre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Su Canale 5 va in onda Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 13 ottobre 2018. Curiosi? Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Stasera in TV, sabato 13 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta – Viaggio senza ritorno

23:55 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Guerriero di pace

21:50 – N.C.I.S. New Orleans Caccia al tesoro

22:40 – Elementary Nella nebbia

Rai 3

21:40 – I topi – La darsena

23:15 – Un giorno in pretura Rai – Le ragazze coraggiose

Rete 4

21:25 – The Transporter The Series – Traffici illeciti

23:20 – Law & Order: Unita’ Speciale – Informatrice

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

20:28 – Calcio – UEFA Nations League – Olanda Vs Germania

22:50 – Speciale UEFA Nations League

La 7

21:15 – Little Murders – La signora Mc – Ginty è morta

23:00 – Little Murders – A carte scoperte

Tv 8

21:30 – Angel Eyes – Occhi d’angelo

23:30 – Delitti Il progetto di Pietro Maso

Iris

21:00 – Il debito

23:19 – Formula per un delitto

Cielo

21:15 – La Bonne

23:15 – Teens and Porn

Stasera in TV, sabato 13 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Angel Eyes – Occhi d’angelo (Tv 8): Mentre l’agente Sharon Pogue del Police Department di Chicago sta inseguendo un tipo sospetto rischia di morire in un agguato. A toglierla dagli impicci ci pensa un misterioso individuo che dsarma l’assassino e le salva la vita. Sharon pensa ad un colpo di fortuna o a una manovra del destino. Ma i due si sono gia’ incontrati una volta. Sono cosi’ costretti ad affrontare i segreti sul loro passato.