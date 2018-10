Un uomo ha lanciato dei soldi dal finestrino dell’auto. Il web lo crocifigge

Lancia soldi dal finestrino dell’auto

Un uomo di nazionalità russa sta suscitando un’ondata di indignazione sul web dopo che è stato filmato mentre buttava soldi dal finestrino di una macchina.

L’uomo, la cui identità è rimasta ancora ignota e con il volto coperto da una maschera di perline, è stato filmato mentre brandiva tra le mani una cifra pari a 650 euro.

Nel filmato si sente l’uomo che spiega come la somma è la stessa del salario mensile medio a San Pietroburgo. Nel filmato, il ragazzo dice: “Lo stato non aiuta le persone bisognose, quindi bisogna essere grati che ci siano persone come me in giro”.

Nella clip, si vede l’uomo che inizia a gettare la somma di denaro dal finestrino in direzione delle persone che camminano sul marciapiede. Il video è stato pubblicato su un canale di social media chiamato “Richrussiankids”, e ha già scatenato diversi commenti, la maggior parte di critica nei confronti del gesto.

“Vergognati”, ondata di critiche sul web

“La cosa incredibile è che quel ragazzo non aveva nemmeno guadagnato quei soldi – ha scritto un utente – Voleva umiliare gli altri ma ha finito per imbarazzarsi di più, ecco perché indossa una maschera.

“Il problema è che i suoi genitori non gli hanno insegnato come apprezzare le cose della vita”, si legge in un altro commento. “Suo padre ha guadagnato quei soldi, e avrà certamente lavorato sodo per questo – ha aggiunto un altro utente – Vorrei che questo ragazzo avesse il coraggio di mostrargli il video”.