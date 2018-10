Belen Rodriguez fuori di seno a Tu Si Que Vales: è bis

Ormai possiamo ritenerlo un classico, quello con Belen Rodriguez che – durante la puntata del talent show Tu Si Que Vales – mette in mostra (più o meno volontariamente) le proprien grazie (il proprio seno, per la precisione).

Soltanto una settimana fa, il precedente (di cui vi abbiamo narrato in un apposito articolo che potete leggere cliccando qui): “il momento piccante è avvenuto nel bel mezzo di un’esibizione della showgirl argentina, dopo che uno dei giudici, Maria De Filippi l’ha invitata, dopo averci tentato con Rudy Zerbi invana, a provare a sollevare da sola un peso di 24 chili utilizzato poco prima da due campionesse di body building”.

Adesso, ad una settimana di distanza, il bis.

Questa volta, a casuare l’incidente (non sappiamo quanto non voluto, dato che avviene nuovamente soltanto a distanza di una settimana), un ballo scatenato con un concorrente, che fa sì che lo scollatissimo vestito di Belen si scolli ulteriormente.

Di seguito, vi proponiamo le immagini della Belen fuori di seno durante la puntata di Tu Si Que vales:

In settimana ricordiamo come la Rodriguez abbia catalizzato l’interesse dei propri fan con un altro post sul proprio Instagram, in cui la showgirl argentina appare in topless (ma con il seno coperto dalle mani).