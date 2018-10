Domenica 14 ottobre: stasera in Tv Amore Criminale, Il fuggitivo, Victoria e Le Iene Show

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 14 ottobre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda Victoria, serie che racconta la vita e le passioni della Regina Victoria d’Inghilterra. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 14 ottobre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 14 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Calcio Nazionale 2018: Nations League Polonia – Italia

23:35 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. La vida mala

21:50 – Instinct – Attori da strapazzo – Ciao ciao Birdie

23:35 – Richard Brock – Il prezzo della resa

Rai 3

21:25 – Amore Criminale

23:55 – Sopravvissute

Rete 4

21:27 – Il fuggitivo

00:02 – Il ricatto

Canale 5

21:23 – Victoria – Il Re di la’ dall’acqua

23:22 – North Country – Storia di Josey

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

00:50 – Street food battle

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

01:15 – Tg La7

Tv 8

21:15 – L’amore oltre la guerra

23:30 – X Factor 2018 Bootcamp.

Iris

21:00 – Il texano dagli occhi di ghiaccio

23:46 – Delitto sull’autostrada

Cielo

21:15 – Manhattan Nocturne

23:15 – Desideria – La vita interiore

Stasera in TV, domenica 14 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il fuggitivo (Rete 4): Blockbuster d’azione negli anni ’90, il film racconta la storia di un famoso dottoreaccusato dell’omicidio della moglie. Incastrato la sua sola via d’uscita è la fuga e la ricerca della verità.