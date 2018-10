Masso di 4 quintali sull’auto: fidanzati miracolati, illesi ma sotto choc 

Masso di 4 quintali sull’auto, terrore a Frosinone

Un masso di 4 quintali è caduto su un’auto di Frosinone, facendo sfiorare la tragedia: i fidanzati a bordo sono stati davvero miracolati.

Tragedia sfiorata ieri lungo ladei Monti Lepini, a Sgurgola. Un 30enne di Morolo stava andando verso Morolo in macchina, da solo: la sua fidanzata lo precedeva su un’altra auto. Improvvisamente dalla parete si sono staccati dei massi.

La ragazza è riuscita ad evitare l’impatto, mentre invece l’auto del suo fidanzato è stata colpita in pieno da un enorme masso, che ha sfondato il parabrezza.

Fidanzati sotto choc, lui è salvo

Il fidanzato è rimasto lievemente ferito, ma le foto dell’incidente mostrano che le cose sarebbero potute andare davvero molto peggio. La giovane è sotto choc, ma il fidanzato si è salvato.

I due hanno chiamato subito i soccorsi, e sul posto sono giunti i carabinieri, 118, vigili del fuoco, protezione civile e il sindaco di Sgurgola. Il 30enne, per precauzione, è stato portato in ospedale: solamente tanta paura per lui, ma non si è fatto nulla di grave.

I tecnici della Provincia hanno disposto la chiusura della strada, che ieri è stata interessata da altri smottamenti. Fra le altre cose, il crollo di ieri è avvenuto a poca distanza dalla strada riaperta solo venerdì dalla Provincia in territorio di Morolo.

