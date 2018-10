Pistole dorate come bomboniere per battesimi e comunioni: ecco la scoperta shock 

Pistole dorate come bomboniere

Una scoperta scioccante: pistole dorate in vendita, da usare come bomboniere per battesimi e comunioni. La scoperta è avvenuta a Napoli, dove il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza denunciano di aver trovato un sito che le vende.

Lesi trovano online e sono concepite per l’uso durante le cerimonie religiose. Semplice cattivo gusto? Sembra qualcosa di molto peggio, in realtà.

“Come è possibile che qualcuno osi solo pensare di creare una bomboniera a forma di pistola e che qualcuno decida anche di comprarla per ricordare un battesimo o una prima comunione?” denunciano i due. Le bomboniere a forma di pistola costano, “se comprata sul sito dell’azienda produttrice, ben 20 euro”.

“Boicottate questa vendita”

L’inquietante nuova moda di vendere pistole dorate per la comunione avrà avuto seguito? Per ora non è dato saperlo.

“Chiaramente non è possibile impedire la vendita di un prodotto del genere, ma è chiaro che faremo di tutto per boicottarlo e ci auguriamo che nessun negozio pensi di venderla” continuano i due. Secondo Borrelli e Simioli “pensare a una pistola per celebrare un evento sacro è un ulteriore segnale dell’imbarbarimento della società e della perdita dei veri valori cristiani”. Senza contare che potrebbe essere anche un’incitazione alla violenza.

