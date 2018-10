Fabrizio Corona, parla la madre di Silvia Provvedi: “Non ha restituito oggetti di valore a mia figlia”

Intervistata a Mattino 5, Monica Alberti ha parlato della fine della love story tra la figlia Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, scatenando la sua ira

Un Fabrizio Corona più arrabbiato che mai quello che si è presentato su Instagram con un post provocatorio e probabilmente rivolto all’indirizzo di Monica Alberti, madre delle Donatella e quindi sua ex suocera. La donna, ospite nel salotto di “Mattino 5”, ha raccontato particolari inediti sulla fine della storia d’amore tra la figlia Silvia Provvedi e l’ex re dei paparazzi. Le dichiarazioni, pesanti, non hanno lasciato indifferente Fabrizio Corona.

La madre di Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona: “Mia figlia ha cercato di lasciarlo tre o quattro volte”

Il botta e risposta tra Fabrizio Corona e (indirettamente) Silvia Provvedi continua. Dopo aver visto- dalla casa del Grande Fratello VIP- il video nel quale l’ex re dei paparazzi ha dichiarato di non averla mai amata (a Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin) e aver pianto per questo, Silvia Provvedi è stata ulteriormente difesa dalla madre Monica Alberti.

La donna, ospite a Mattino 5, ha raccontato cosa sarebbe realmente successo quando Silvia Provvedi ha lasciato definitivamente il fidanzato. «Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni. Ma ci tengo a dire una cosa: non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia per farla tornare a casa. (…)», ha detto la donna.

Il racconto è poi continuato, con la Alberti che ha raccontato di come la figlia- dopo tre o quattro tentativi falliti di lasciarlo– non sia più tornata sui suoi passi. Il motivo scatenante della lite sarebbe stata una vacanza con le amiche che Silvia Provvedi aveva in programma di fare, ed infatti la madre ha svelato la risposta della figlia ad una successiva chiamata di Corona: “Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con le amiche”.

Come dicevamo, la replica di Fabrizio Corona è arrivata tramite Instagram. L’uomo ha pubblicato un video che lo ritrae durante una seduta di allenamento in palestra. Il video è corredato dal seguente commento: “Che ridere. Hanno aperto le gabbie”. È l’hashtag che segue a non lasciare il minimo dubbio e a fare esplicito riferimento a Mattino 5.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

