Fedez – Ferragni, è crisi? L’indizio social sull’Instagram del cantante

Ad un mese e mezzo dalle loro nozze principesche, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero già in crisi. Vediamo cosa sta succedendo alla coppia più social d’Italia

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più social d’Italia in questo momento, sarebbe già in crisi. A un mese e mezzo dal principesco matrimonio celebrato (per tre giorni) nella città siciliana di Noto, si noterebbe già un piccolo scricchiolio nel rapporto d’amore tra i genitori del piccolo Leone. La prova? Si tratta più di un indizio scovato sulla pagina Instagram del rapper.

Fedez e Chiara Ferragni, è aria di crisi? Le parole (tristi) del rapper su Instagram

Una foto di Fedez, con alle spalle una Los Angeles al tramonto, corredata da una didascalia abbastanza eloquente e triste (“Il sole tramonta comunque. Sia sul giorno migliore, sia sul giorno peggiore”) ha scatenato l’immaginazione dei fan del rapper su Instagram. È possibile che la frase volesse alludere alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, celebrato soltanto lo scorso 1 settembre 2018?

Ci sarebbero, secondo i follower della coppia, altri indizi che andrebbero a corroborare questa ipotesi. Una su tutte: entrambi non pubblicano da tempo foto che li ritraggono insieme. Segno di una presunta lontananza tra i due che chi sta al di là della tastiera ha voluto leggere in questo comportamento.

Un’altra foto, questa volta insieme al figlio Leone, non ha fatto altro che accrescere i dubbi degli ammiratori. Nessun accenno a Chiara Ferragni, che non compare nemmeno nella coppia insieme al marito ed al figlio. “Oggi compio 29 anni, il mio primo compleanno da papà. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Grazie a tutti per gli auguri! Domani ho una sorpresa per voi!”: con questa foto Fedez ha celebrato il suo primo compleanno da papà.

Ma sarà realmente crisi tra i Ferragnez? Al momento non è dato sapere, e non ci sono né conferme né smentite che possano arrivare direttamente dai due interessati. Bisognerà, come sempre, attendere gli sviluppi futuri.

Maria Mento

