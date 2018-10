Lunedì 15 ottobre: stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Grande Fratello Vip, Agente 007 – Thunderball operazione tuono e Il curioso caso di Benjamin Button

Cosa andrà in onda stasera in tv, 15 ottobre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 15 ottobre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma Ilary Blasi.

Stasera in TV, lunedì 15 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Bastardi di Pizzofalcone – Cuccioli

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Niagara Quando la natura fa spettacolo

23:40 – Night Tabloid

Rai 3

21:15 – Presa Diretta – Iperconnessi

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:30 – I viaggi di donnavventura

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

20:30 – Calcio – UEFA Nations League – Spagna Vs Inghilterra

23:25 – David Beckham – Into The Wild

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Thunderball operazione tuono

23:55 – Trappola in alto mare

Iris

21:00 – Il curioso caso di Benjamin Button

00:11 – Essere John Malkovich

Cielo

20:45 – Affari di famiglia – La sfida

23:15 – XXX – Un mestiere a luci rosse

Stasera in TV, lunedì 15 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Agente 007 – Thunderball operazione tuono (Tv 8): L’organizzazione Spectre si e’ impadronita di un bombardiere armato con due ordigni atomici e minaccia di scaricare il micidiale esplosivo su una citta’ americana, o inglese, se non le sara’ pagato un ingente riscatto. James Bond viene incaricato di localizzare la base della Spectre e di mandare a monte il piano criminale. Bond riesce nel suo intento, naturalmente con l’aiuto di una bella fanciulla, Domino, che, manco a dirlo, s’innamora di lui. La missione si conclude con una spettacolare battaglia sottomarina.