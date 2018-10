Pusher recidivo scoperto in flagrante a spacciare, processato e subito liberato 

Scoperto a spacciare, viene subito liberato

Un pusher nigeriano di 32 anni è stato scoperto in flagrante a spacciare a Modena, di fonte al complesso R-Nord. Sorpreso in flagrante mentre stava cedendo delle dosi di eroina, è stato arrestato dagli agenti del quartiere 2 che in quel momento stavano conducendo un’operazione di pattugliamento del territorio.

Rimesso in libertà, ma via da Modena

Gli uomini hanno visto idello straniero e lo hanno tenuto d’occhio, cogliendolo sul fatto mentre cedeva le dosi. Il cliente 32enne è stato fermato con due dosi di eroina, mentre ilsenza fissa dimora, è risultato regolare sul territorio: spaccia, ma. Non solo, aveva circa 200 euro in contanti, proventi dello spaccio,

Il 32enne è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici del Comando di polizia municipale di Modena. L’uomo ha almeno due precedenti per attività di spaccio di droga sul territorio, sempre a Modena.

Considerata la recidiva e l’arresto in flagranza di reato, il nigeriano è stato processato per direttissima. Al termine è stato sanzionato con mille euro di ammenda, pena detentiva di sei mesi sospesa, ed è stato rimesso in libertà. Per lui, solo la misura restrittiva del divieto di dimora in città.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews