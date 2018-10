Shock nel mondo della tv: suicida l’ex concorrente di Uomini e Donne

Shock nel mondo tv, suicida concorrente U&D

Si è tolto la vita l’ex concorrente di Uomini e Donne Rocco Di Perna. Una notizia molto triste per tutti coloro che hanno seguito in passato il programma televisivo. L’ex concorrente al trono over di Uomini e Donne si sarebbe gettato dalla finestra del suo appartamento a Foggia, situato al terzo piano.

L’uomo, 78enne, è stato trovato gravemente ferito ed è stato subito portato in ospedale, dove però èa causa della gravità delle ferite.

La notizia della tragica morte di Rocco Di Perna è stata data dall’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi e suo amico Giuliano Giuliani. Ad oggi non sono note le cause che potrebbero aver portato al suicidio dell’uomo.

Ignoti i motivi del gesto

Di Perna lascia figli e nipoti i quali non si capacitano del gesto estremo che l’uomo ha messo in atto, gettandosi dalla finestra. Di Perna durante la sua partecipazione a Uomini e Donne aveva corteggiato la signora Maria e le aveva chiesto di sposarlo in diretta tv.

Nonappena hanno appreso della sua morte, gli ex personaggi del programma lo hanno comunicato sui social agli amici con cui condividono il passato televisivo.

