Strana creatura marina dalle sembianze quasi umane terrorizza i bagnanti: è allarme- VIDEO

Una strana creatura marina, dalle forti somiglianze con le fattezze umane, è stata avvistata nelle acque dell’Oceano Pacifico e ha scatenato l’incredulità dei bagnanti

California. Una creatura marina dalle sembianze anomale, molto simili a quelle umane stando a quanto hanno rivelato i testimoni che hanno assistito alla sua apparizione, è stata avvistata nelle acque dell’Oceano Pacifico che bagnano la California. La strana creatura è stata ripresa in un video che sta diventando virale su YouTube.

Creatura marina dalle sembianze quasi umane avvistata in California, ecco il sorprendente video

Il protagonista di questa strana storia, che vede l’uomo interfacciarsi- ancora una volta- con il mare e con le sue creature, si chiama George e un tempo era un surfista. L’uomo si stava godendo una giornata di relax a Huntington Beach in California quando ha notato qualcosa di insolito.

George ha notato una strana creatura che quasi affiorava dalla superfici dell’acqua. Ma non si tratta di uno dei tanti pesci che si possono solitamente ammirare in questi contesti. No. La creatura, per la quale è stato opportuno girare un video, mostra delle fattezze che ricordano molto da vicino le sembianze umane. Nei suoi movimenti sembrava che muovesse un braccio e che avesse un volto molto simile a quello umano.

Il video, caricato sul canale YouTube sul canale MRMBB333, ha raggiunto le 30mila visualizzazioni in una sola giornata di permanenza sul tubo. Scatenatissimi gli utenti con i loro commenti: c’è chi ribadisce la sua paura del mare e chi si spinge a teorizzare l’esistenza delle sirene.

Ed ecco la testimonianza di George, che ha assistito all’apparizione: “Ero seduto sulla sabbia e ho visto una frenesia di pesci. L’acqua schizzava e il pesce saltava fuori, così sono andato a fare una foto e l’ho immortalato. Sono stato un surfista per tutta la mia vita e non ho mai visto nulla di simile prima.”

