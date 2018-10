Cagliari, capotreno fa scendere un gruppo di stranieri senza biglietto: “Qui pagano tutti allo stesso modo” 

Capotreno fa scendere stranieri senza biglietto

Una capotreno a Cagliari ha fatto scendere dal convoglio un gruppi di immigrati che non avevano il biglietto. Il video è diventato rapidamente virale in rete. Tre uomini e quattro

donne, una con una bambina, sono stati fatti scendere dal treno: il gruppo di africani era salito sul convoglio e nessuno di loro aveva il(che

L’ennesimo caso di viaggiatori non paganti che esaspera l’opinione pubblica. Per questo motivo il video della capotreno che si è dimostrata del tutto inflessibile ed ha fatto scendere dal treno il gruppetto è diventato virale.

Il video della capotreno diventa virale

Un passeggero ha pubblicato il video su Facebook: si vedono i sette immigrati, che viaggiavano sul treno Iglesias-Cagliari. Arriva il controllore, chiede i titoli di viaggio ai passeggeri, giunge appresso al gruppetto di stranieri.

Un uomo ha cercato di impietosire la donna, sostenendo di avere un problema ad una gamba, ma la capotreno è stata inflessibile: “Non me ne frega niente della gamba, sei giovane e vai a lavorare se vuoi. Pagati il biglietto”. Alla donna con il bambino ha detto: “Forza, scendete anche voi due col bambino. Sei venuta in Italia? Dai il buon esempio a tuo figlio, spiegagli che un servizio lo si deve pagare. Non è giusto, siete più di 30 ragazzi. La gente paga per viaggiare, parliamo di tre euro di biglietti” sono alcune delle parole che nel video YouTube si sentono.

Ad uno degli stranieri che comincia a protestare e fa per sedersi sul treno, pensando che questo impedisca alla capotreno di farlo scendere, risponde risoluta: “Non ci provare, perché ti tiro su a calci in c… Lo giuro, ti tiro giù a calci nel sedere… Devono pagare tutti allo stesso modo, non fare il furbo”. La donna ha parlato in inglese col gruppo di stranieri e li ha fatti scendere in stazione (Non in aperta campagna come hanno detto alcuni giornalisti).

Il video della capotreno

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews