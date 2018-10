Caravan entra in autostrada in controsenso e va a sbattere contro due veicoli, l’incidente ha causato 3 vittime

Un tragico incidente stradale ieri pomeriggio sull’autostrada M40, nei pressi di Oxfordshire (Inghilterra), è stato causato dalla disattenzione di un guidatore sugli 80 anni. L’uomo è entrato sul tratto autostradale a bordo della sua Subaru Forester con a rimorchio un caravan dalla direzione errata ed ha cominciato a guidare ad alta velocità finché non si è ritrovato di fronte una serie di auto che stavano procedendo secondo i limiti di velocità nella direzione corretta.

A quel punto l’uomo si è posizionato al centro del tratto stradale, mentre gli altri automobilisti si sono visti costretti ad affrontare delle manovre evasive per evitare la collisione. Un primo veicolo ha evitato all’ultimo l’impatto frontale colpendo comunque di striscio il veicolo che procedeva in senso contrario, quindi un secondo non è riuscito ad evitarlo ed è andato a sbattere frontalmente.

Contromano in autostrada: il bilancio è di 3 vittime

L’urto tra i due veicoli è stato violento, il caravan si è stato spostato e si è intraversato impedendo il passaggio ai veicoli che sopraggiungevano. Sul luogo sono arrivati poco dopo i soccorsi per delimitare la zona e medicare le vittime dell’incidente. Per i passeggeri della Subaru Forester (due coniugi di 80 anni circa) e l’uomo alla guida dell’auto che ha colpito frontalmente (un 30enne) non c’è stato nulla da fare ed i paramedici sono stati costretti a dichiararne il decesso. Intervistato sull’accaduto, il consigliere del West Oxfordshire, Colin Dingwell ha commentato: “Ho visto una sacco di cose nei miei 50 anni di esperienza stradale sulla M40, ma mai un caravan che mi viene addosso dalla direzione sbagliata”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews