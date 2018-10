Def, condono, pace fiscale: Travaglio durissimo contro il Governo sul Fatto Quotidiano

Nonostante le accuse mosse da Beppe Severgnini durante una puntata di ‘Otto e mezzo’ (il giornalista del Corriere della Sera lo aveva accusato di essere ‘filogovernativo’ per avere preso una posizione tendezialmente favorele al Def) Marco Travaglio si esprime in maniera abbastanza dura contro il Governo, nel suo editoriale odierno per il Fatto Quotidiano (di cui è direttore), attaccando il governo per alcune misure contenute nella Manovra di bilancio (approvate dal Consiglio dei ministri di ieri, lunedì 15 ottobre).

Soprattutto contro pace fiscale e condoni, Travaglio si è mostra contudente: “Il Corriere ha scoperto che nel decreto per Genova una manina ha infilato un decretino per Ischia terremotata, che prevede un condono tombale per le case abusive e pure un ‘contributo fino al 100%’ per ricostruire o ristrutturare nello stesso posto (sbagliato) quelle crollate ‘non totalmente abusive’. Non male, per un’isola con 28 mila abusi censiti su 64.115 abitanti (in media uno per famiglia)”.

Un condono di cui non sarebbe stato capace – a suo dire – nemmeno Berlusconi: “Una vergogna che non aveva osato neppure B., autore di due condoni edilizi (1994 e 2003), ma un filino più limitati. È troppo chiedere il nome del proprietario della manina affinché sia licenziato in tronco, previo impegno a cancellare lo sgorbio in Parlamento; o, in alternativa, una rivendicazione ufficiale di Di Maio e Salvini con le motivazioni che li hanno spinti a condonare gli abusi nell’isola degli abusi?”.

Non meno duro sul tema ‘pace fiscale’ (che, secondo Travaglio, non è altro che un condono): “Siccome un condono tira l’altro, sta arrivando pure quello per gli evasori, camuffato spiritosamente da ‘pace fiscale’”.

“Tetto di 100 mila euro a parte (e si temeva molto peggio), non conosciamo il testo finale della cosiddetta ‘pace’, che naturalmente escluderà chi alla presunta guerra si è sempre sottratto pagando le tasse”.

Travaglio ha quindi accusato il Governo per la doppia morale su indagati e condannati (una doppia morale che investe trasversalemnte destre e sinistra, a dirla tutta).

Alla faccia del filogovernativo…

