Disastro ferroviario: treno deraglia e si schianta contro un ponte, almeno 6 vittime

Disastro ferroviario in Marocco: il treno deraglia e si schianta contro un ponte, almeno 6 le vittime

Tragedia ferroviaria questa mattina sulla linea ferrata di Sidi Bouknadel, cittadina che si trova nei pressi di Rabat (Capitale del Marocco). Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il treno stava viaggiando normalmente quando, ad un tratto, i vagoni hanno cominciato a sollevarsi dalla linea ferroviaria e sono andati ad urtare un ponte. L’urto del mezzo con il ponte ha causato il deragliamento di numerosi vagoni, interrompendo bruscamente la marcia del treno.

Il disastro ferroviario è stato notato immediatamente da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi e filmato la scena dell’incidente. Sin dalle 11 di questa mattina (orario approssimativo dell’incidente) i soccorritori si trovano sulla linea ferrata per cercare di salvare le persone rimaste intrappolate all’interno delle carrozze. Il bilancio momentaneo è già grave: sono sei le vittime accertate, mentre 80 sono i feriti già trasportati in ospedale, tra cui 7 in condizioni molto gravi.

Disastro ferroviario: civili aiutano i vigili del fuoco nella ricerca delle vittime

Sul luogo del disastro ferroviario si trovano al momento numerosi soccorritori tra i quali anche vigili del fuoco e almeno 12 ambulanze. Nelle prime ore di soccorso, alcuni dei civili arrivati sul luogo sono scesi sulla ferrovia per aiutare i soccorritori a trovare e liberare i sopravvissuti dalle lamiere. E’ presumibile che i soccorritori ed i volontari lavorino duramente tutta la notte per trarre in salvo il maggior numero possibile di persone.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews