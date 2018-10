Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi contro Maria De Filippi per il figlio: “Lo pagano pochissimo e lavora fino a sera”

Rischiava di essere eliminata dal Grande Fratello Vip, ma le è andata bene (al suo posto, ha lasciato la casa del reality Enrico Silvestrin – tornato dai ’90 con furore).

Così Eleonora Giorgi può continuare a sproloquiare: dopo aver dato dello zozzone (e dell’ubriacone) a Zucchero, la Giorgi ha deciso di sparare a zero contro Maria De Filippi.

Che, nonostante stia dando un lavoro al figlio (Paolo Ciavarro, avuto da Massimo Ciavarro), lo starebbe sotastanzialmente sfruttando (saremmo proprio curiosi di vedere il suo foglio paga).

Queste le parole della Giorgi, riportate quest’oggi dal sito di Libero: “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”.

