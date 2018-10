Martedì 16 ottobre 2018: stasera in tv Come un uragano, The Great Wall, Sette anime e L’indiana bianca

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 16 ottobre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 16 ottobre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, martedì 16 ottobre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Una pallottola nel cuore 3

23:30 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:10 – Made in China napoletano

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 – Come un uragano

23:30 – La guerra di Charlie Wilson

Canale 5

20:40 – Calcio – UEFA Nations League – Francia Vs Germania

23:44 – Area Paradiso

Italia 1

21:20 – The Great Wall

23:20 – Outlander – L’ultimo vichingo

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:oo – Sette anime

00:00 – Notte brava a Las Vegas

Iris

21:00 – L’indiana bianca

23:08 – Sceriffo senza pistola

Cielo

21:15 – Indian – La grande sfida

23:30 – Come sono diventata una stripper

Stasera in TV, martedì 16 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Come un uragano (Rete 4): Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospite della locanda un dottore. Adrienne e il dottore rimangono bloccati nella locanda a causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento.