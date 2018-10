Schumacher, ultime notizie: “Quando guarda il lago piange”

Quali sono le condizioni di Michael Schumacher? Le ultime notizie le ha fornite Jean Todt, l’amico lo va a trovare un paio di volte ogni mese.

In molti, sin da quel orribile giorno del 2013 in cui Michael Schumacher ha avuto l’incidente in montagna, si chiedono quali siano le reali condizioni del 7 volte campione del mondo della Formula 1. Le informazioni d’altronde non sono molte, poiché la famiglia del tedesco ha preteso che fosse mantenuto il riserbo e di tanto in tanto escono alcuni aggiornamenti la cui affidabilità è incerta.

Di recente, ad esempio, è stata attribuita ad uno dei parenti una frase che suscita il dolore dei fan del pilota tedesco: “Delle volte, quando metti Michael sulla sedia a rotelle di fronte alla finestra per fargli ammirare il magnifico panorama della montagna che sovrasta il lago – Schumacher vive a Gland, sopra il Lago Ginevra – si mette a piangere”.

Jean Todt parla delle condizioni di Shumacher: “Vorrei che la situazione fosse differente”

Jean Todt, amico e compagno di numerosi trionfi alla Ferrari, va a trovare un paio di volte al mese Michael e la sua famiglia sin dal 2013. Il ‘Times‘ lo ha intervistato riguardo le condizioni del campione e lui, nel rispetto della volontà della sua famiglia, non si è sbilanciato più di tanto dicendo semplicemente: “Amo Michael e vedo la sua famiglia. Vorrei che la situazione fosse differente”.

Sebbene, dunque, Todt abbia confermato che potrebbe stare meglio, non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni del pilota tedesco. Nel resto dell’intervista, infatti, ha preferito parlare del ricordo più bello che ha del lavoro svolto insieme: “Sicuramente Suzuka 2000, Michael diventa campione del mondo con la Ferrari 21 anni dopo l’ultimo successo. Mi ricordo che gli dissi: “Da questo momento le cose per noi saranno diverse a livello professionale”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews