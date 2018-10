Shock Peppa Pig: durante il gioco, compaiono pop up per adulti

Centinaia di bambini tra i 6 e i 7 anni sono stati intervistati dal drammaturgo Abbey Wright per la sua nuova produzione, Why is the sky blue? Questo musical ha lo scopo preciso di registrare come i giovani affrontano il mondo dell’erotico.

Durante il gioco di Peppa Pig, si aprono pop-up per adulti

Molti bambini, durante l’intervista, hanno rivelato che, dopo aver guardato Peppa Pig online, o durante i giochi del cartone, hanno assistito a dei video non proprio adatti a loro. Ciò ha messo in allarme molti genitori, che non ne sapevano nulla.

Marina, di sette anni, tra le protagoniste della commedia in scena al Southwark Playhouse di Londra, stava giocando a un’applicazione musicale quando una finestra pop-up, che si aprono all’improvviso, mostrava una coppia in piscina.

È necessario controllare i propri figli

«È importante che i genitori abbiano conversazioni regolari e aperte con i propri figli su come mantenere la sicurezza online»,ammette Wright.

I pop-up sono delle finestre molto pericolose, in cui non si registra il controllo parentale, perché si aprono a seconda del sito ospite.

Le leggi per rendere illegali i pop-up sarebbero dovute arrivare il mese prossimo, per impedire alle società pornografiche di utilizzarle come mezzo pubblicitario.

Fonte foto: BBC/Getty