Attore ebreo sposa di nascosto reporter araba. Ma il loro amore fa infuriare Israele e i musulmani

Nozze tra l’attore ebreo e la giornalista araba: è polemica

L’amore dovrebbe essere sempre qualcosa di meraviglioso. Come quello tra un attore ebreo e una giornalista araba, di religione musulmana. Ma Tzachi Halevy e Lucy Aharish non hanno potuto far altro che tenere nascosta la loro relazione, compresa la loro volontà di convolare a nozze: troppo forti i dissidi tra ebrei ed estremisti arabi.

La cerimonia è rimasta top secret fino a mercoledì, ovvero il giorno in cui si è tenuta. Ma quando è stato dato l’annuncio pubblico, si è verificato proprio ciò che temevano Tzachi e Lucy: in Israele la destra (che è attualmente al governo) ha scatenato feroci proteste, mentre nel mondo arabo gli estremisti musulmani non hanno fatto mancare minacce alla coppia.

Per quattro anni l’attore e la reporter hanno dovuto vedersi clandestinamente. Nessuno sapeva del loro rapporto, tranne le famiglie e qualche amico. La loro unione, la prima tra due celebrità israeliane, è stata (forzatamente) solo civile.

La politica attacca la coppia

Come detto, se da più parti piovono congratulazioni per il matrimonio e per il coraggio mostrato da Tzachi e Lucy, il mondo politico è in fermento. Il deputato Oren Hazan ha accusato la giornalista di “aver sedotto un ebreo”, mentre Aryeh Deri, ministro degli Interni e leader del partito religioso Shas, chiede alla reporter di convertirsi: “Non dobbiamo incoraggiare queste unioni nonostante l’amore. I loro figli avranno dei problemi in Israele”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: