Enorme incoscienza di una donna: corre sulla gabbia degli squali e ci finisce dentro (mentre mangiano)

Donna compie una enorme incoscienza: corre sulla gabbia degli squali, non si accorge che è aperta e ci finisce dentro mentre mangiano.

Uno scioccante video pubblicato da ‘Asiawire‘ ci mostra il momento in cui una giovane donna finisce all’interno di una gabbia di squali mentre i predatori marini stavano mangiando. Nelle immagini si vede la donna che corre in preda alla disperazione e cade all’interno della vasca. Per sua fortuna, due operatori che hanno assistito alla scena si sono fiondati in suo soccorso e l’hanno estratta dalla gabbia prima che gli squali potessero farle del male.

Donna salvata dagli squali: correva perché era in ritardo ad un meeting

Risolta l’emergenza e consci del fatto che la donna se l’è cavata senza un graffio è lecito chiedersi per quale motivo stesse correndo così in fretta. Dalle fonti asiatiche apprendiamo che la donna era in ritardo per un meeting di lavoro ed era stata colta dal panico. La fretta di raggiungere la riunione della dirigenza del centro commerciale Wuyue Plaza, a Jiaxing (Cina), le ha fatto dimenticare che una delle più grandi attrazioni del plesso è proprio la vasca degli squali limone sulla quale stava correndo, la donna inoltre era a conoscenza del fatto che ad ora di pranzo, gli animali vengono nutriti e che dunque la gabbia rimane aperta. Fortuna per lei, dunque, che gli squali limone erano sufficientemente sazi da trascurare la sua presenza nella gabbia e non attaccarla.

