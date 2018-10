Donna denuncia: “Ho l’AIDS, è stato il mio ex marito”. Caccia sui siti di incontri, incubo autore seriale 

Incubo untore seriale con AIDS a Roma

Unaa causa. Il fatto è avvenuto aed ora gli inquirenti sono preoccupati perché sembra che l’uomo bazzichi su siti di incontri: potrebbe aver fatto altre vittime? È presto per dirlo ed ovviamente si spera di no, ma gli inquirenti stanno cercando di rintracciarlo.

“Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato” ha raccontato la donna alla polizia. La donna si è sottoposta agli esami del sangue e ha scoperto di essersi ammalata. Così ha denunciato tutto al commissariato della zona San Basilio.

Le indagini sono scattate praticamente in modo immediato. La polizia teme che un altro untore seriale possa far cadere Roma nell’incubo come quello di Valentino Talluto, l’untore che contagiò 30 donne.

L’uomo è sui siti per incontri occasionali

Il sospettato è originario dell’Ecuador e vive a Roma Nord. Ora è cercato dalla polizia per i reati di epidemia e lesioni dolose gravi. Non solo: il sudamericano era stato segnalato alla Procura in passato, per tentata violenza carnale su minore. Aveva tentato di abusare una 17enne nel quartiere Prati, per fortuna non c’è stato scambio di liquidi organici non c’è stato contagio.

L’uomo sembra essere una habitué di chat e siti per incontri occasionali usati da molte persone. Per questo si teme un possibile contagio.

