Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, l’ex paparazzo ritratta (parzialmente): “Ho sbagliato a dire che non l’ho amata”

Nel numero odierno di ‘Chi’ Fabrizio Corona si racconta a 360°, soffermandosi soprattutto sulla relazione con Silvia Provvedi (ricordiamo come durante ‘Verissimo’ dichiarò di non amare la componente del duo Le Donatella e come di recent e anche la madre della giovane cantante modenese si sia espressa pubblicamente sulla relazione ): “. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato. Quando ho fatto quelle dichiarazioni e lo dico qui per la prima volta, mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa e ho sporto immediatamente denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la “pensione”, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell’inferno. Vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto. Ho perso serenità e lucidità, ho avuto solo le forze dell’ordine accanto, e i miei demoni. E quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose”.

Per questo motivo, l’ex fotgorafo dei vip sarebbe pronto ad un confronto diretto con la ex (attualmente impegnata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ e al centro di ulteriori voci di gossip, come quelli che la vorrebbero incinta): “Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno”.

E adesso Corona sarebbe pronto a riavvicinarsi alla Provvedi (pur non nutrendo più amore nei suoi confronti, in questo senso Corona non smentisce le parole dette durante una puntata di ‘Verissimo’): “Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella Casa e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene. E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime. C’è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Parlo di affetto, non di amore, perché l’amore è finito, lo confermo”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News.

Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews